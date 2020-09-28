***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876969
BIST
14:401.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:407,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1374
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:409,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,1975
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:40465,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,45
|Açılış
|: 466,17
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:40
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|12.726.458
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,51
|87.860.398
|% -7,20
|
|SISE
|7,47
|2.079.757.658
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.244.547.811
|% -1,67
|
|ASELS
|17,46
|704.069.574
|% 1,39
|
|CEMTS
|15,33
|387.468.245
|% 2,47
|
|THYAO
|10,48
|371.589.033
|% 0,19
|
|SISE
|7,47
|2.079.757.658
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.244.547.811
|% -1,67
|
|ODAS
|2,69
|283.858.369
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.497.950
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.523.225
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7917
|7,7956
|% 1,79
|
|Euro
|9,0956
|9,1047
|% 2,22
|
|Sterlin
|10,0300
|10,0803
|% 3,06
|
|Frank
|8,3770
|8,4275
|% 1,99
|
|Riyal
|2,0706
|2,0810
|% 1,72
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|1,46
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,56
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,11
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:51BJKAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 955, 688 adet işlem
-
14:50SONME
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 679, 407 adet işlem
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 62 kaybederek (% -0.16 ) 1, 029
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, TKURU, BRKO, MMCAS, DARDL, EGCYO, EMNIS, KERVN, COSMO, BEYAZ
-
14:49
CMBTN, TKURU, HATEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında