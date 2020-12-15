***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
15.12.2020 14:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2020 tarih ve E-12233903-305.04-E-12749 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893204
BIST
16:011.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
|: 1.389
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1.397
En Düşük
1.385
16:017,8506
En Yüksek
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|: 0,00%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:01
|INTEM
|22,66
|2.626.566
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|1.998.889
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.558.106
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|RTALB
|33,86
|123.053.629
|% -7,99
|
|SELGD
|4,58
|1.051.984
|% -7,66
|
|GARAN
|9,69
|1.612.856.100
|% 0,31
|
|ODAS
|4,05
|1.231.009.428
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,08
|1.170.763.124
|% 2,46
|
|KRDMD
|5,41
|1.013.975.230
|% -0,37
|
|PETKM
|4,93
|978.568.117
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,08
|1.170.763.124
|% 2,46
|
|ODAS
|4,05
|1.231.009.428
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,13
|757.435.014
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,93
|403.766.529
|% 3,76
|
|PETKM
|4,93
|978.568.117
|% 1,65
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8460
|7,8506
|% 0,00
|
|Euro
|9,5263
|9,5393
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,4648
|10,5173
|% 0,29
|
|Frank
|8,8073
|8,8603
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0866
|2,0970
|% -0,02
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,30
|
|Altın Gr.
|465
|466
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|12,13
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|5,87
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,10
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,21
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