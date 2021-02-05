***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-305.04-E-1285 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 22/02/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907894BIST