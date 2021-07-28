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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

28.07.2021 20:06



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952443


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Altın Gr. 496 496 1,30  
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Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
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Gümüş.Ons 24,86 24,90 0,18  
Gümüş Gr. 6,84 6,86 0,05  
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