***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.07.2021 20:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952444
BIST
11:281.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 19,93
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:288,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:2810,1241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:28497,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 497,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:28
|KTSKR
|20,02
|11.428.295
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.484.138
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.791.618
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,84
|29.678.029
|% 8,88
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|60.584.899
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|60.584.899
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.345.971
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|EUKYO
|6,95
|616.342
|% -3,61
|
|GARAN
|8,26
|327.103.410
|% 0,73
|
|THYAO
|12,80
|283.321.491
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,67
|261.935.200
|% 1,86
|
|EREGL
|19,36
|192.418.177
|% 3,36
|
|KARSN
|4,13
|183.382.173
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,28
|117.280.456
|% 0,88
|
|KARSN
|4,13
|183.382.173
|% 1,47
|
|GARAN
|8,26
|327.103.410
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,67
|261.935.200
|% 1,86
|
|PETKM
|5,63
|180.553.847
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5075
|8,5107
|% -0,44
|
|Euro
|10,1184
|10,1241
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8170
|11,8763
|% -0,29
|
|Frank
|9,3101
|9,3662
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2574
|2,2688
|% -0,67
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|11,58
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,08
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,77
|