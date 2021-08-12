***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
12.08.2021 10:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957515
BIST
11:561.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,87
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:568,5712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
11:5610,0854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0529
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0651
11:56483,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,05
|Açılış
|: 483,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,90
BIST En Aktif Hisseler11:56
|DOBUR
|19,60
|2.839.959
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|2.899.056
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.223.372
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|FADE
|8,66
|50.487.404
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|29.844.259
|% -9,92
|
|EDATA
|14,50
|11.830.722
|% -7,94
|
|IDEAS
|50,35
|1.638.801
|% -5,00
|
|RODRG
|15,27
|2.535.474
|% -4,92
|
|TUPRS
|98,15
|613.462.844
|% 1,71
|
|GARAN
|9,11
|437.562.192
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,02
|407.530.167
|% 1,78
|
|EREGL
|19,49
|341.207.370
|% 2,20
|
|PETKM
|5,95
|293.513.262
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,47
|171.965.102
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,02
|407.530.167
|% 1,78
|
|PETKM
|5,95
|293.513.262
|% 3,12
|
|GARAN
|9,11
|437.562.192
|% 1,79
|
|DAGI
|4,74
|158.446.440
|% 0,64
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5678
|8,5712
|% -0,62
|
|Euro
|10,0792
|10,0854
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,8376
|11,8970
|% -0,71
|
|Frank
|9,2529
|9,3087
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2760
|2,2874
|% -0,73
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,49
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|-0,07
|