***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
12.08.2021 10:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957518
BIST
10:311.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:318,5930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5712
10:3110,1032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0351
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:31484,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,88
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MARKA
|5,56
|2.672.770
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|7.653.014
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,35
|1.636.507
|% 8,52
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|23.108.919
|% -9,92
|
|SELGD
|6,36
|6.700.049
|% -6,19
|
|EDIP
|3,90
|10.145.605
|% -5,11
|
|KUYAS
|2,62
|3.818.509
|% -5,07
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|99,35
|383.802.936
|% 2,95
|
|GARAN
|9,07
|237.915.648
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,02
|202.576.181
|% 1,78
|
|PETKM
|5,95
|190.368.251
|% 3,12
|
|ARDYZ
|56,65
|151.159.640
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,46
|90.413.515
|% 1,65
|
|PETKM
|5,95
|190.368.251
|% 3,12
|
|GARAN
|9,07
|237.915.648
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,02
|202.576.181
|% 1,78
|
|TSKB
|1,28
|22.455.791
|% 0,79
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5830
|8,5930
|% -0,37
|
|Euro
|10,0971
|10,1032
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8817
|11,9413
|% -0,34
|
|Frank
|9,2860
|9,3420
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2858
|2,2973
|% -0,30
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|4,90
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,10
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:45MEGAP
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 648 adet işlem
-
10:45MEGAP
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 648 adet işlem
-
10:44VKING
Yüzde 9.54 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 015, 635 adet işlem
-
10:42DAGI
Yüzde 7.22 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 684, 583 adet işlem
-
10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.09 ) 1, 533