***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
12.08.2021 10:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957520
BIST
11:001.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,86
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.428
En Düşük
1.420
11:008,5822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0427
|Açılış
|: 71,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 71,4400
|
8,6352
En Düşük
8,5628
11:0010,0918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0465
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
10,1666
En Düşük
10,0723
11:006,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,49
|
|Önceki Kapanış
|: 6,53
|
6,54
En Düşük
6,46
BIST En Aktif Hisseler11:00
|MARKA
|5,56
|2.809.746
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.529.436
|% 9,86
|
|MIPAZ
|4,62
|35.219.852
|% 9,74
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,49
|1.936.957
|% 9,31
|
|FORMT
|1,21
|4.213.345
|% -6,92
|
|EDATA
|14,73
|6.002.980
|% -6,48
|
|EDIP
|3,88
|17.182.055
|% -5,60
|
|IDGYO
|3,45
|27.011.238
|% -4,96
|
|RODRG
|15,28
|2.019.027
|% -4,86
|
|TUPRS
|98,80
|506.354.351
|% 2,38
|
|GARAN
|9,12
|322.401.820
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,97
|275.262.321
|% 1,14
|
|PETKM
|5,93
|252.198.377
|% 2,77
|
|EREGL
|19,43
|214.276.006
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,47
|113.581.223
|% 2,07
|
|PETKM
|5,93
|252.198.377
|% 2,77
|
|GARAN
|9,12
|322.401.820
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,97
|275.262.321
|% 1,14
|
|TSKB
|1,28
|27.992.018
|% 0,79
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5789
|8,5822
|% -0,50
|
|Euro
|10,0864
|10,0918
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8692
|11,9287
|% -0,44
|
|Frank
|9,2728
|9,3286
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% -0,54
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,16
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|0,21
|