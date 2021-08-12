***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
12.08.2021 10:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957516
BIST
12:081.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,42
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
12:088,5768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
12:0810,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0466
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
12:08484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,41
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler12:08
|MARKA
|5,56
|3.126.649
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.247.094
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|2.878.494
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|29.899.843
|% -9,92
|
|IDEAS
|48,50
|2.314.974
|% -8,49
|
|EDATA
|14,48
|11.934.460
|% -8,06
|
|FADE
|8,92
|62.750.578
|% -7,28
|
|SELGD
|6,42
|27.252.394
|% -5,31
|
|TUPRS
|98,25
|624.315.207
|% 1,81
|
|GARAN
|9,11
|452.860.241
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,00
|424.563.288
|% 1,52
|
|EREGL
|19,46
|357.348.864
|% 2,05
|
|PETKM
|5,94
|308.952.996
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,46
|172.957.798
|% 1,65
|
|KRDMD
|8,00
|424.563.288
|% 1,52
|
|PETKM
|5,94
|308.952.996
|% 2,95
|
|GARAN
|9,11
|452.860.241
|% 1,79
|
|DAGI
|4,51
|163.550.553
|% -4,25
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5731
|8,5768
|% -0,56
|
|Euro
|10,0852
|10,0917
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8381
|11,8974
|% -0,71
|
|Frank
|9,2563
|9,3121
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2767
|2,2882
|% -0,70
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|3,91
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,26
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,72
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,15
|