***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
03.09.2021 16:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961743
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0332
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
18:05489,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,91
|Açılış
|: 489,47
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,00
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|KONTR
|61,35
|211.780.634
|% -4,36
|
|RTALB
|23,48
|209.271.660
|% -4,24
|
|MMCAS
|5,64
|149.137
|% -4,24
|
|BRLSM
|10,70
|390.771.111
|% 2,39
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|BERA
|10,87
|267.119.645
|% -2,95
|
|TRILC
|15,34
|266.935.147
|% -1,73
|
|AKYHO
|2,46
|222.039.450
|% -1,20
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|AKYHO
|2,46
|222.039.450
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,86
|93.989.587
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,94
|140.077.948
|% 4,63
|
|YAYLA
|3,67
|148.259.152
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3026
|8,3050
|% 0,37
|
|Euro
|9,8582
|9,8837
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4838
|11,5414
|% 0,60
|
|Frank
|9,0609
|9,1155
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2080
|2,2191
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|22,21
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,01
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,24
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,12
|