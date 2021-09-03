***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
03.09.2021 16:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961744
BIST
17:211.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,83
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:218,2926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:219,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:21488,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,85
|Açılış
|: 488,42
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,42
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:19
|YEOTK
|22,00
|245.916
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.260.379
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.579.453
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.721.684
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,46
|8.185.130
|% -6,06
|
|LUKSK
|47,96
|13.284.096
|% -5,68
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,10
|77.260.705
|% -4,87
|
|THYAO
|12,87
|1.006.801.118
|% -0,23
|
|GARAN
|9,81
|901.970.780
|% -0,51
|
|SASA
|28,44
|535.280.432
|% 0,85
|
|EREGL
|18,21
|437.646.167
|% -1,09
|
|KRDMD
|7,68
|410.042.112
|% -0,26
|
|ODAS
|1,58
|254.206.533
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,77
|264.560.228
|% 8,59
|
|YKBNK
|2,62
|284.738.202
|% -0,76
|
|GARAN
|9,81
|901.970.780
|% -0,51
|
|AKYHO
|2,41
|201.262.052
|% -3,21
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2872
|8,2910
|% 0,20
|
|Euro
|9,8502
|9,8569
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4899
|11,5475
|% 0,65
|
|Frank
|9,0693
|9,1240
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2101
|2,2212
|% 0,46
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|17,49
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|
Seans Raporu
17:19
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17:34BURCE
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17:33LUKSK
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