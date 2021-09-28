***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2021 09:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965450
BIST
15:331.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,14
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
15:338,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
15:3310,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0707
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
15:33495,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 495,60
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ERSU
|4,62
|31.084.646
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.095.285
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.704.292
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.282.684
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.679.462
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.800.694
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.834.831
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,34
|118.881.729
|% -8,82
|
|THYAO
|13,78
|998.149.750
|% 1,85
|
|GARAN
|8,89
|723.645.624
|% -0,34
|
|TUPRS
|113,10
|584.286.996
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,34
|474.609.964
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|363.955.658
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|474.609.964
|% -0,85
|
|ODAS
|1,34
|145.257.955
|% 0,00
|
|GARAN
|8,89
|723.645.624
|% -0,34
|
|THYAO
|13,78
|998.149.750
|% 1,85
|
|AKYHO
|2,26
|117.614.203
|% 8,13
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8890
|8,8911
|% 0,84
|
|Euro
|10,3845
|10,3893
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,0150
|12,0753
|% -0,22
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3607
|2,3725
|% 0,73
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-14,61
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.280
|3.330
|-20,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,66
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,09
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,54
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|0,57
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:47TUCLK
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 816, 959 adet işlem
-
15:45BJKAS
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 084, 877 adet işlem
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 55 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
15:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
-
15:44XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 8, 094.00 milyon TL de