***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
01.10.2021 14:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966054
BIST
15:391.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:398,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0406
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:3910,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0384
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:39499,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,45
|Açılış
|: 499,30
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GARFA
|12,87
|4.528.000
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|130.938.759
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.049.776
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|292.872.412
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|71,00
|53.499.852
|% -7,91
|
|EUYO
|3,53
|2.293.207
|% -5,36
|
|ISBIR
|58,95
|855.913
|% -3,99
|
|GARAN
|9,24
|922.255.300
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|670.919.783
|% 0,73
|
|MAREN
|8,77
|622.313.399
|% 5,54
|
|THYAO
|13,90
|539.609.886
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,39
|431.770.741
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|431.770.741
|% -0,83
|
|GARAN
|9,24
|922.255.300
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|132.510.067
|% 0,73
|
|KIMMR
|3,49
|283.373.708
|% 8,72
|
|SISE
|8,25
|670.919.783
|% 0,73
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-4,34
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|-5,41
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|-2,61
|
|Çeyrek
|795
|813
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-0,53
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
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15:48BIOEN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 685, 618 adet işlem
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 93 kaybederek (% -0.13 ) 1, 503
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15:47XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 7, 603.00 milyon TL de
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15:47OYLUM
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 808, 668 adet işlem
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15:46YEOTK
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 71.00 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 715 adet işlem