***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
09.11.2021 09:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976129
BIST
10:481.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:489,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:4811,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0630
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:48569,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,83
|Açılış
|: 569,45
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TSPOR
|6,18
|23.038.385
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|15.606.194
|% 6,82
|
|VERTU
|27,36
|56.703.492
|% 6,54
|
|ERSU
|4,64
|27.837.095
|% -9,90
|
|INVEO
|29,08
|4.094.574
|% -7,97
|
|AKFGY
|5,50
|15.484.683
|% -7,09
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|SNPAM
|9,60
|33.197
|% -4,09
|
|PETKM
|6,85
|605.125.982
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,08
|591.458.705
|% 1,32
|
|THYAO
|18,32
|589.901.696
|% 1,50
|
|GARAN
|10,70
|467.817.117
|% -0,74
|
|SISE
|9,07
|269.187.935
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,08
|591.458.705
|% 1,32
|
|PETKM
|6,85
|605.125.982
|% 0,44
|
|ODAS
|1,50
|112.263.482
|% 1,35
|
|TSKB
|1,60
|84.897.549
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|100.222.125
|% 0,95
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7204
|9,7244
|% 0,48
|
|Euro
|11,2762
|11,2854
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1497
|13,2156
|% 0,45
|
|Frank
|10,6085
|10,6724
|% 0,53
|
|Riyal
|2,5846
|2,5976
|% 0,45
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-4,55
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,04
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:01TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727, 894 adet işlem
-
11:00ETYAT
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 260 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 752
-
10:59XU100
Endeks 1, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 5, 458.00 milyon TL de
-
10:58ARENA
Yüzde 4.28 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 516, 854 adet işlem