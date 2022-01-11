***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
11.01.2022 11:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992697
BIST
11:162.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,68
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.033
11:1613,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0301
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8509
En Düşük
13,7192
11:1615,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0615
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7309
En Düşük
15,5189
11:16804,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,98
|Açılış
|: 803,80
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
805,53
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:16
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|KRDMB
|10,19
|31.152.185
|% 7,26
|
|KRDMD
|12,38
|2.150.034.530
|% 7,19
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,12
|37.632.178
|% -5,76
|
|IHAAS
|9,77
|1.193.615
|% -4,22
|
|LIDFA
|4,12
|11.555.412
|% -3,96
|
|HUBVC
|10,32
|9.767.015
|% -3,91
|
|KRDMD
|12,38
|2.150.034.530
|% 7,19
|
|THYAO
|26,78
|1.448.604.599
|% 0,30
|
|EREGL
|30,94
|1.285.584.930
|% 1,44
|
|GARAN
|11,73
|519.487.070
|% -0,09
|
|SISE
|14,97
|456.472.119
|% 0,47
|
|KRDMD
|12,38
|2.150.034.530
|% 7,19
|
|YKBNK
|3,71
|398.453.743
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,41
|209.351.713
|% -0,41
|
|THYAO
|26,78
|1.448.604.599
|% 0,30
|
|DOHOL
|3,09
|157.803.605
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8351
|13,8509
|% 0,22
|
|Euro
|15,7045
|15,7201
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,7679
|18,8620
|% 0,30
|
|Frank
|14,8800
|14,9697
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6734
|3,6919
|% 0,08
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|7,42
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,51
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|0,07
|
|B. Petrol
|81,49
|81,49
|0,62
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31FENER
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 29.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 761 adet işlem
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11:30TSPOR
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 598, 634 adet işlem
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 17 kaybederek (% -0.01 ) 2, 268
-
11:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, YKBNK
-
11:29XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 11, 516.00 milyon TL de