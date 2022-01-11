***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
11.01.2022 11:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992698
BIST
11:312.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,21
|Açılış
|: 2.060
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|Önceki Kapanış
|: 2.045
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2.068
En Düşük
2.033
11:3113,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 13,8350
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|Önceki Kapanış
|: 13,8700
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13,8736
En Düşük
13,7192
11:3115,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0939
|Açılış
|: 15,6800
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7525
En Düşük
15,5189
11:31805,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,18
|Açılış
|: 805,53
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|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
805,53
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:31
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|CELHA
|8,91
|29.282.593
|% 8,00
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|BLCYT
|15,12
|12.666.419
|% 7,39
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,06
|39.089.267
|% -5,95
|
|YAPRK
|31,22
|24.312.759
|% -5,39
|
|IHAAS
|9,74
|1.357.194
|% -4,51
|
|HUBVC
|10,28
|10.722.480
|% -4,28
|
|KRDMD
|12,34
|2.290.003.774
|% 6,84
|
|THYAO
|26,48
|1.663.845.171
|% -0,82
|
|EREGL
|30,96
|1.345.675.469
|% 1,51
|
|GARAN
|11,73
|560.258.977
|% -0,09
|
|SISE
|14,94
|498.443.813
|% 0,27
|
|KRDMD
|12,34
|2.290.003.774
|% 6,84
|
|YKBNK
|3,72
|410.880.275
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,40
|217.774.807
|% -0,83
|
|THYAO
|26,48
|1.663.845.171
|% -0,82
|
|DOHOL
|3,09
|171.773.190
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8518
|13,8640
|% 0,31
|
|Euro
|15,7299
|15,7525
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,7800
|18,8741
|% 0,37
|
|Frank
|14,8790
|14,9686
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6742
|3,6926
|% 0,10
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|8,37
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,67
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|0,77
|