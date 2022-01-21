***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
21.01.2022 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995643
BIST
17:432.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,99
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:4313,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0638
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:4315,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1228
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2668
En Düşük
15,0961
17:43793,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,94
|Açılış
|: 793,92
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:43
|LINK
|33,44
|28.084.128
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.667.813
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.940.979
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|31.854.686
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.232.949
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.555.117
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,44
|2.902.867.918
|% -2,35
|
|KRDMD
|12,29
|2.756.172.343
|% -2,85
|
|SISE
|13,94
|1.646.016.481
|% 1,09
|
|GARAN
|11,93
|1.645.881.285
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,08
|1.487.137.545
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.487.137.545
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,44
|537.110.990
|% 1,67
|
|KRDMD
|12,29
|2.756.172.343
|% -2,85
|
|PETKM
|8,87
|1.419.017.767
|% 0,11
|
|TSKB
|1,57
|223.077.281
|% 0,64
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4301
|13,4405
|% 0,48
|
|Euro
|15,2471
|15,2668
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,1327
|18,2237
|% 0,15
|
|Frank
|14,6526
|14,7409
|% 1,05
|
|Riyal
|3,5649
|3,5828
|% 0,37
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|2,87
|
|Altın Gr.
|794
|795
|4,59
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,04
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|-0,92
|
Seans Raporu
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