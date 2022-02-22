***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
22.02.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003437
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2111
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,2666
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05847,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,82
|Açılış
|: 847,07
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|348,70
|12.520.803
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.640.289
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.703.045
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.225.765
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.454.639
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|840.673
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|599.345
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.140.798
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.705.253
|% -9,98
|
|THYAO
|28,92
|3.959.077.081
|% -1,77
|
|KRDMD
|11,59
|1.756.394.827
|% -1,19
|
|KARSN
|4,14
|1.509.043.860
|% 3,76
|
|EREGL
|28,36
|1.288.111.345
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,99
|1.263.971.161
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.509.043.860
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.263.971.161
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|373.791.443
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.756.394.827
|% -1,19
|
|THYAO
|28,92
|3.959.077.081
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8659
|13,8737
|% 1,55
|
|Euro
|15,7301
|15,7454
|% 1,72
|
|Sterlin
|18,7251
|18,8190
|% 1,05
|
|Frank
|15,0069
|15,0973
|% 1,07
|
|Riyal
|3,6859
|3,7044
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-5,88
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,80
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,28
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem