***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
25.05.2022 14:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032333
BIST
15:052.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,59
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
15:0516,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2422
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
15:0517,3924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0958
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
15:05973,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,30
|Açılış
|: 973,54
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DAGHL
|27,06
|5.093.810
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.358.589
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.077.111
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.691.878
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.425.670
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|23.783.559
|% -9,96
|
|SELVA
|8,54
|27.468.377
|% -9,15
|
|NUGYO
|5,71
|47.404.327
|% -6,85
|
|DOGUB
|4,46
|22.848.735
|% -6,11
|
|SEYKM
|7,24
|29.984.789
|% -5,85
|
|SISE
|20,46
|1.982.743.929
|% 3,23
|
|THYAO
|41,78
|1.694.949.695
|% -0,90
|
|GARAN
|14,56
|1.355.419.864
|% -1,68
|
|ASELS
|23,66
|1.166.715.524
|% 2,60
|
|SAHOL
|19,76
|736.155.031
|% 0,30
|
|SISE
|20,46
|1.982.743.929
|% 3,23
|
|GARAN
|14,56
|1.355.419.864
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,55
|221.766.716
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,37
|347.910.927
|% -0,23
|
|KARSN
|5,80
|374.668.588
|% -1,02
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3114
|16,3180
|% 1,51
|
|Euro
|17,3720
|17,3924
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,3114
|20,4133
|% 0,95
|
|Frank
|16,8611
|16,9627
|% 1,01
|
|Riyal
|4,3359
|4,3577
|% 1,33
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,64
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.469
|6.567
|60,00
|
|Tam
|6.442
|6.605
|64,95
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,42
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,71
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,07
|