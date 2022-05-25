***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
25.05.2022 17:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032436
BIST
17:382.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 48,16
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:3816,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,3175
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:3817,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2242
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:38974,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,76
|Açılış
|: 973,69
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.326.182
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.947.647
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.516.746
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.964.774
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.438.536
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|115.228.664
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.591.077
|% -9,82
|
|SELVA
|8,50
|35.572.102
|% -9,57
|
|FENER
|42,92
|294.839.899
|% -6,49
|
|THYAO
|42,54
|2.981.196.595
|% 0,90
|
|SISE
|20,90
|2.711.577.087
|% 5,45
|
|GARAN
|14,90
|2.186.075.049
|% 0,62
|
|ASELS
|23,74
|1.485.381.698
|% 2,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.590.142
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,55
|1.182.682.542
|% 3,88
|
|HALKB
|5,66
|1.265.590.142
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|498.723.876
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,18
|795.734.782
|% 5,29
|
|GARAN
|14,90
|2.186.075.049
|% 0,62
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3776
|16,3822
|% 1,91
|
|Euro
|17,4874
|17,5048
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,4438
|20,5463
|% 1,61
|
|Frank
|16,9259
|17,0279
|% 1,40
|
|Riyal
|4,3496
|4,3714
|% 1,65
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,79
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,08
|
Seans Raporu
17:36
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17:51
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