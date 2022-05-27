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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

27.05.2022 12:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032897


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.646.278 % 10,00  
LIDFA 9,99 7.151.776 % 9,66  
AKSA 53,80 195.088.106 % 8,86  
HATEK 20,76 32.998.704 % 7,01  
QUAGR 27,02 58.113.072 % 6,80  
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13:19 Alış Satış %  
Dolar 16,3899 16,3994 % 0,31  
Euro 17,5565 17,5880 % 0,16  
Sterlin 20,6026 20,7060 % 0,27  
Frank 17,0165 17,1190 % 0,23  
Riyal 4,3572 4,3791 % 0,29  
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13:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 8,74  
Altın Gr. 980 980 7,13  
Cumhuriyet 6.505 6.606 47,00  
Tam 6.471 6.635 40,83  
Yarım 3.128 3.209 19,75  
Çeyrek 1.569 1.605 9,88  
Gümüş.Ons 22,27 22,29 0,26  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,16  
B. Petrol 115 115 0,36  
Seans Raporu 13:19
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