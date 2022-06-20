***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.06.2022 11:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038215
BIST
13:182.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,31
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:1817,3330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0080
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:1818,2569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0714
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:181.024,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.024,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.561.068
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.189.127
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,54
|3.505.194.293
|% 2,82
|
|EREGL
|28,10
|1.591.991.103
|% -2,57
|
|SASA
|45,94
|901.384.834
|% -0,22
|
|TUPRS
|258,70
|772.017.149
|% -3,61
|
|SISE
|21,92
|705.169.230
|% 0,09
|
|ODAS
|3,08
|658.834.058
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,91
|583.597.433
|% 0,61
|
|DOHOL
|4,02
|350.136.381
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,64
|198.435.345
|% 0,76
|
|THYAO
|49,54
|3.505.194.293
|% 2,82
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3284
|17,3309
|% 0,03
|
|Euro
|18,2461
|18,2606
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1418
|21,2479
|% 0,13
|
|Frank
|17,8937
|18,0015
|% 0,63
|
|Riyal
|4,6041
|4,6271
|% 0,01
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.806
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.341
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,01
|