***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.06.2022 11:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038216
BIST
13:122.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,63
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:1217,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:1218,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:121.024,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.024,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.543.424
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.177.855
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,60
|3.497.712.037
|% 2,95
|
|EREGL
|28,10
|1.590.279.549
|% -2,57
|
|SASA
|45,94
|898.635.145
|% -0,22
|
|TUPRS
|258,60
|770.850.257
|% -3,65
|
|SISE
|21,92
|704.523.208
|% 0,09
|
|ODAS
|3,08
|658.639.349
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,92
|583.520.414
|% 0,82
|
|DOHOL
|4,02
|349.737.427
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,63
|198.423.179
|% 0,38
|
|THYAO
|49,60
|3.497.712.037
|% 2,95
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3268
|17,3348
|% 0,06
|
|Euro
|18,2455
|18,2664
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1414
|21,2474
|% 0,13
|
|Frank
|17,8935
|18,0012
|% 0,63
|
|Riyal
|4,6038
|4,6268
|% 0,01
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|0,73
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,58
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|4,00
|
|Tam
|6.809
|6.904
|-62,00
|
|Yarım
|3.343
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,00
|