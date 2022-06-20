***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.06.2022 11:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038217
BIST
12:312.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
12:3117,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
12:3118,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0847
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
12:311.026,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.026,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler12:31
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|DAGHL
|32,34
|1.108.324
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|214.494
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|680.956
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|144.341.426
|% 10,00
|
|KAPLM
|52,70
|496.487
|% -9,99
|
|BRKO
|1,35
|228.168
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|718.013
|% -5,90
|
|OZRDN
|14,58
|1.960.008
|% -4,33
|
|HUBVC
|8,22
|14.334.510
|% -3,86
|
|ODAS
|3,08
|632.932.449
|% 5,12
|
|KOZAL
|193,00
|323.363.404
|% 0,52
|
|PGSUS
|175,90
|225.498.326
|% 1,85
|
|TAVHL
|55,00
|210.944.115
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,63
|194.644.168
|% 0,38
|
|ODAS
|3,08
|632.932.449
|% 5,12
|
|PRDGS
|2,64
|75.731.960
|% -2,58
|
|MOBTL
|1,75
|32.339.239
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,40
|36.374.417
|% 1,69
|
|SEGYO
|1,13
|11.807.410
|% 0,00
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3214
|17,3348
|% 0,06
|
|Euro
|18,2538
|18,2702
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,1712
|21,2774
|% 0,27
|
|Frank
|17,9023
|18,0102
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6046
|4,6277
|% 0,03
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.932
|5,00
|
|Tam
|6.817
|6.915
|-51,00
|
|Yarım
|3.347
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,00
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|B. Petrol
|113
|113
|-0,54
|