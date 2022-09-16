***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
16.09.2022 12:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063539
BIST
12:363.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,54
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.375
En Düşük
3.318
12:3618,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
12:3618,2547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
12:36977,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,36
|Açılış
|: 977,59
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler12:36
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|18.367.812
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|110.858
|% 9,96
|
|FRIGO
|5,65
|66.820.353
|% 9,92
|
|BRMEN
|3,33
|57.213
|% 9,90
|
|NTHOL
|10,73
|13.703.541
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|69.583.482
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|241.673
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|1.988.945.272
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|33.458.541
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,18
|3.061.214.326
|% -4,69
|
|ISCTR
|8,99
|2.997.338.892
|% -1,86
|
|YKBNK
|7,13
|2.664.126.550
|% 0,71
|
|GARAN
|22,16
|2.646.338.893
|% -7,51
|
|HALKB
|9,94
|1.988.945.272
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,13
|2.664.126.550
|% 0,71
|
|ISCTR
|8,99
|2.997.338.892
|% -1,86
|
|EKGYO
|4,22
|1.389.810.955
|% 6,03
|
|AKBNK
|12,18
|3.061.214.326
|% -4,69
|
|HALKB
|9,94
|1.988.945.272
|% -9,96
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2716
|18,2769
|% 0,06
|
|Euro
|18,2381
|18,2547
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,7489
|20,8529
|% -0,67
|
|Frank
|18,8923
|19,0061
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8486
|4,8729
|% -0,01
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-0,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-90,00
|
|Tam
|6.628
|6.693
|-19,00
|
|Yarım
|3.229
|3.272
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|0,30
|