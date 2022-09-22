***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
22.09.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064667
BIST
14:493.283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 37,43
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:4918,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,4245
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:4918,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1879
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:49986,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 986,60
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KMPUR
|49,72
|115.658.733
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.449.866
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.514.051
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|38.868.614
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|62.958.019
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|114.394.129
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|338.938.895
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|86.581.211
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.748.218
|% -9,78
|
|THYAO
|70,45
|2.424.623.376
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,09
|2.367.891.420
|% 4,87
|
|SISE
|27,44
|1.860.340.403
|% 2,16
|
|YKBNK
|7,18
|1.770.305.993
|% 2,72
|
|AKBNK
|11,72
|1.604.409.483
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,09
|2.367.891.420
|% 4,87
|
|YKBNK
|7,18
|1.770.305.993
|% 2,72
|
|ZOREN
|4,02
|788.588.863
|% 1,52
|
|ISCTR
|8,14
|1.481.209.138
|% 2,65
|
|AKBNK
|11,72
|1.604.409.483
|% 1,74
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3723
|18,3807
|% 0,29
|
|Euro
|18,1925
|18,2169
|% 1,04
|
|Sterlin
|20,7088
|20,8126
|% 0,55
|
|Frank
|18,6592
|18,7716
|% -1,23
|
|Riyal
|4,8718
|4,8962
|% 0,30
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,29
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-19,00
|
|Tam
|6.679
|6.751
|-45,00
|
|Yarım
|3.254
|3.300
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|90,99
|90,99
|1,16
|
Seans Raporu
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