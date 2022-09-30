***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
30.09.2022 17:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066385
BIST
17:243.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 17,74
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:2418,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:2418,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0141
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:24994,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,77
|Açılış
|: 994,46
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:24
|CONSE
|4,51
|143.118.620
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.264.733
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.182.408
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,10
|2.570.612.795
|% -8,27
|
|KZBGY
|19,80
|230.280.344
|% -7,30
|
|ELITE
|25,42
|32.537.991
|% -5,78
|
|AGYO
|5,93
|78.185.757
|% -5,12
|
|THYAO
|68,60
|2.683.516.827
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,10
|2.570.612.795
|% -8,27
|
|SASA
|68,35
|2.280.187.955
|% 3,80
|
|ASELS
|29,24
|1.691.076.995
|% -2,21
|
|ALARK
|58,05
|1.608.354.572
|% 3,11
|
|ISGYO
|6,10
|2.570.612.795
|% -8,27
|
|EKGYO
|3,85
|1.389.545.259
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,11
|1.384.442.382
|% 1,14
|
|ODAS
|6,22
|1.187.306.323
|% 4,71
|
|TSKB
|2,46
|459.754.637
|% -1,99
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5043
|18,5158
|% 0,05
|
|Euro
|18,1277
|18,1433
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,4829
|20,5856
|% -0,13
|
|Frank
|18,8043
|18,9175
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9114
|4,9360
|% 0,06
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|13,66
|
|Altın Gr.
|994
|994
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.686
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.253
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,16
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-0,76
|
Seans Raporu
17:24
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