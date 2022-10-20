***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.10.2022 17:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073105
BIST
17:153.919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 38,32
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:1518,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:1518,2951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1215
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3067
En Düşük
18,1338
17:15979,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,14
|Açılış
|: 979,52
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:13
|MRSHL
|300,30
|27.521.265
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|212.484.408
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|16.766.371
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|93.701.647
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.901.163
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,70
|50.113.516
|% -4,07
|
|GLBMD
|10,41
|24.245.371
|% -4,06
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|ISSEN
|45,32
|91.258.347
|% -3,82
|
|THYAO
|99,55
|6.751.735.207
|% 2,21
|
|YKBNK
|9,90
|4.920.908.195
|% 1,75
|
|AKBNK
|15,96
|4.458.506.748
|% 1,59
|
|HALKB
|9,08
|4.173.359.153
|% 6,57
|
|TUPRS
|368,70
|3.632.865.896
|% 2,42
|
|EKGYO
|4,50
|3.256.147.072
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,90
|4.920.908.195
|% 1,75
|
|HALKB
|9,08
|4.173.359.153
|% 6,57
|
|VAKBN
|9,20
|3.477.078.557
|% 6,98
|
|TSKB
|2,79
|1.025.736.130
|% 0,00
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2792
|18,2977
|% 0,68
|
|Euro
|18,3200
|18,3300
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9159
|21,0208
|% 0,75
|
|Frank
|18,4669
|18,5782
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,09
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|11,46
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.653
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,21
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,95
|