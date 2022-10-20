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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

20.10.2022 17:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073105


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CRFSA 56,70 212.484.408 % 9,99  
PENTA 644,10 16.766.371 % 9,99  
KMPUR 86,95 93.701.647 % 9,99  
CMBTN 374,50 34.901.163 % 9,99  
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Dolar 18,2792 18,2977 % 0,68  
Euro 18,3200 18,3300 % 0,16  
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Frank 18,4669 18,5782 % 0,35  
Riyal 4,9286 4,9533 % 0,09  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.641 11,46  
Altın Gr. 978 978 5,89  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.653 6.734 21,00  
Yarım 3.242 3.292 10,00  
Çeyrek 1.624 1.647 5,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,87 0,39  
Gümüş Gr. 11,24 11,25 0,21  
B. Petrol 94,36 94,36 1,95  
Seans Raporu 17:13
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