***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.10.2022 17:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073106
BIST
17:063.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 38,15
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:0618,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:0618,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1315
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3051
En Düşük
18,1338
17:06977,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,20
|Açılış
|: 977,58
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:06
|MRSHL
|300,30
|27.477.422
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|93.634.783
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|212.301.834
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|16.036.606
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.882.438
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,70
|49.070.180
|% -4,07
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|GLBMD
|10,43
|24.176.570
|% -3,87
|
|ISSEN
|45,44
|91.151.652
|% -3,57
|
|THYAO
|99,40
|6.651.073.630
|% 2,05
|
|YKBNK
|9,92
|4.807.213.822
|% 1,95
|
|AKBNK
|15,95
|4.321.833.191
|% 1,53
|
|HALKB
|9,08
|3.968.065.395
|% 6,57
|
|TUPRS
|368,30
|3.597.459.208
|% 2,31
|
|EKGYO
|4,51
|3.207.410.256
|% 1,35
|
|YKBNK
|9,92
|4.807.213.822
|% 1,95
|
|HALKB
|9,08
|3.968.065.395
|% 6,57
|
|VAKBN
|9,29
|3.326.791.719
|% 8,02
|
|TSKB
|2,79
|1.019.935.469
|% 0,00
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5988
|% 0,02
|
|Euro
|18,2919
|18,3051
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8586
|20,9632
|% 0,47
|
|Frank
|18,4338
|18,5448
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,12
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|7,55
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,39
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-8,00
|
|Tam
|6.641
|6.725
|12,00
|
|Yarım
|3.236
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,12
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,98
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21YUNSA
Yüzde 8.96 oranında artışla 73.60 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 543 adet işlem
-
17:19KUTPO
Yüzde 4.53 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 127, 328 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 66 artarak (% 0.67 ) 4, 287
-
17:18XU100
Endeks 3, 915 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 78, 355.00 milyon TL de
-
17:18MAKIM
Yüzde 4.47 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 230 adet işlem