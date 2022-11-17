***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
17.11.2022 16:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080907
BIST
17:144.535
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -134,00
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:1418,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:1419,2408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0922
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:141.051,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,59
|Açılış
|: 1.051,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|135.567.962
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.660.371
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|55.776.690
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|56.550.678
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.741.494
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.161.424
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.325.556.209
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|341.793.377
|% -9,98
|
|THYAO
|106,80
|11.012.001.127
|% 2,10
|
|EREGL
|37,10
|6.717.841.209
|% 0,16
|
|ASELS
|40,90
|5.812.985.110
|% 2,66
|
|KONTR
|194,10
|4.447.524.647
|% -9,97
|
|KOZAL
|263,10
|3.392.147.994
|% 7,34
|
|EKGYO
|5,46
|1.959.836.051
|% -1,27
|
|ALBRK
|3,14
|1.089.976.567
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,46
|3.159.138.087
|% -8,07
|
|YKBNK
|10,37
|3.225.957.658
|% -5,47
|
|HALKB
|9,59
|2.983.790.319
|% -6,71
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6126
|18,6162
|% 0,14
|
|Euro
|19,2270
|19,2408
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,8742
|21,9839
|% -0,96
|
|Frank
|19,4694
|19,5867
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,17
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-16,26
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-8,90
|
|Cumhuriyet
|7.025
|7.132
|-72,00
|
|Tam
|6.995
|7.111
|-51,00
|
|Yarım
|3.397
|3.477
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,37
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|-1,63
|
Seans Raporu
17:14
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