***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
16.12.2022 11:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087834
BIST
11:535.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 24,10
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
11:5318,6541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:5319,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0423
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:531.065,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.065,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ARASE
|255,20
|20.565.292
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.066.261
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.277.141
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|84.611.344
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.377.458
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|152.674.874
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.077.399
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|EUREN
|14,83
|285.837.432
|% -6,85
|
|ENKAI
|27,34
|2.565.208.947
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,86
|2.434.803.951
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,16
|2.409.811.235
|% 3,55
|
|THYAO
|140,10
|2.286.893.329
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,99
|1.895.073.726
|% 1,27
|
|EKGYO
|8,16
|2.409.811.235
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,11
|768.150.947
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,86
|2.434.803.951
|% 3,40
|
|YKBNK
|11,99
|1.895.073.726
|% 1,27
|
|TSKB
|4,88
|667.062.911
|% 5,17
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6494
|18,6539
|% 0,06
|
|Euro
|19,8541
|19,8635
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6396
|22,7531
|% 0,02
|
|Frank
|20,0248
|20,1454
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,03
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,99
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06KATMR
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 093, 159 adet işlem
-
12:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, SASA, TCELL
-
12:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, VESTL
-
12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 23 artarak (% 0.42 ) 4, 557
-
12:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, AYCES, ARASE, UZERB, RODRG, INVEO, OYAYO