***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
02.01.2023 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092002
BIST
14:455.639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 129,89
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:4518,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:4520,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:451.098,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.098,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:45
|POLTK
|1.540,00
|15.974.852
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|595.153.938
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.450.343
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.356.065
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.103.337
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|230.634.240
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,22
|5.242.994.403
|% 2,33
|
|THYAO
|145,30
|4.772.271.781
|% 3,12
|
|EKGYO
|9,24
|4.164.940.146
|% 5,84
|
|ASELS
|63,85
|3.465.338.949
|% 2,74
|
|TCELL
|40,28
|3.366.691.668
|% 6,34
|
|EKGYO
|9,24
|4.164.940.146
|% 5,84
|
|DOHOL
|11,01
|1.839.923.523
|% 4,06
|
|YKBNK
|12,04
|2.002.513.777
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,15
|2.000.555.874
|% 2,98
|
|AKFGY
|5,67
|748.289.664
|% 7,39
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7176
|18,7251
|% 0,13
|
|Euro
|20,0107
|20,0317
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4913
|22,6041
|% -0,21
|
|Frank
|20,1744
|20,2959
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9639
|4,9888
|% 0,06
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.439
|7.498
|65,00
|
|Yarım
|3.602
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|