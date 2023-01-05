***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
05.01.2023 16:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094214
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0960
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7674
18:051.106,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.106,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.679.494
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.724.875
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.377.671
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.739.881
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|669.473
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|37.960.915
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.644.473.050
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7701
|18,7751
|% 0,17
|
|Euro
|19,7795
|19,7960
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,2817
|22,3935
|% -1,12
|
|Frank
|19,9834
|20,1038
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9791
|5,0040
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-26,45
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|-11,22
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.515
|7.592
|-34,00
|
|Yarım
|3.639
|3.711
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.825
|1.856
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
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