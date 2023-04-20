***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.04.2023 11:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140289
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0330
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2071
12:351.246,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.246,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,58
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.556.936
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.476.036
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.422.775
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|21.969.935
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.191.732
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.741.300.818
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.662.945
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.681.413
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.476.120.093
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.208.339.683
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.932.858
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.741.300.818
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.476.120.093
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.170.839.788
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.932.858
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.476.120.093
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.536.071
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|702.663.273
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.170.839.788
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3984
|19,4137
|% 0,10
|
|Euro
|21,2713
|21,2784
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0488
|24,1694
|% -0,01
|
|Frank
|21,5781
|21,7081
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1577
|5,1836
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|2,70
|
|Cumhuriyet
|8.911
|9.046
|-13,00
|
|Tam
|8.963
|9.094
|-71,00
|
|Yarım
|4.377
|4.442
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.235
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,80
|0,02
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-1,56
|