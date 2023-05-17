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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

17.05.2023 15:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151946


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FADE 9,26 23.965.753 % 9,98  
DGGYO 28,66 34.681.214 % 9,98  
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Altın Ons 1.984 1.985 -4,77  
Altın Gr. 1.260 1.260 -1,15  
Cumhuriyet 9.042 9.179 -52,00  
Tam 8.995 9.229 -82,40  
Yarım 4.443 4.560 -34,00  
Çeyrek 2.215 2.273 -17,00  
Gümüş.Ons 23,71 23,73 -0,04  
Gümüş Gr. 15,00 15,03 -0,04  
B. Petrol 74,89 74,89 -0,02  
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