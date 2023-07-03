***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
03.07.2023 08:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163102
BIST
'
14:175.968
En Düşük
|Değişim
|: 3,62%
|| 208,72
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:1726,0916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2035
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:1728,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2908
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:171.603,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.603,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:17
|DERIM
|13,75
|44.909.600
|% 10,00
|
|YAPRK
|91,85
|81.387.421
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|397.862.432
|% 10,00
|
|ALCAR
|615,20
|91.578.922
|% 9,99
|
|ASUZU
|180,80
|88.571.066
|% 9,98
|
|UZERB
|243,20
|1.821.951
|% -9,93
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|DOCO
|3.580,40
|93.564.586
|% -3,96
|
|MARKA
|9,69
|17.005.416
|% -2,71
|
|PAMEL
|129,60
|181.675.257
|% -2,70
|
|THYAO
|208,30
|7.866.762.399
|% 7,54
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|YKBNK
|13,23
|2.739.649.076
|% 1,93
|
|EREGL
|38,14
|2.696.124.968
|% 3,87
|
|KOZAL
|26,12
|2.472.675.225
|% 5,32
|
|YKBNK
|13,23
|2.739.649.076
|% 1,93
|
|ZOREN
|3,59
|520.606.778
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,67
|1.090.669.863
|% 3,65
|
|ISCTR
|14,27
|1.772.172.700
|% 1,49
|
|SKBNK
|2,68
|268.213.772
|% 1,52
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0694
|26,0916
|% 0,79
|
|Euro
|28,4143
|28,4237
|% 1,03
|
|Sterlin
|32,9551
|33,1203
|% 0,58
|
|Frank
|28,8976
|29,0717
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9299
|6,9647
|% 0,71
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-7,36
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.604
|5,81
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.613
|10.900
|-13,17
|
|Yarım
|5.158
|5.288
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.644
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,09
|0,13
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|0,46
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32VKGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 964, 190 adet işlem
-
14:31MAVI
Yüzde 7.18 oranında artışla 83.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 326, 221 adet işlem
-
14:30ISMEN
Yüzde 9.05 oranında artışla 68.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 672, 037 adet işlem
-
14:29YAYLA
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 011, 246 adet işlem
-
14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 85 artarak (% 3.94 ) 6, 648