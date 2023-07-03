***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
03.07.2023 08:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163117
BIST
'
14:175.967
En Düşük
|Değişim
|: 3,61%
|| 208,17
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:1726,0723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1842
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:1728,4226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2897
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:171.603,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.603,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:15
|YAPRK
|91,85
|81.378.236
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|397.650.948
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|44.771.178
|% 10,00
|
|ALCAR
|615,20
|90.819.765
|% 9,99
|
|ASUZU
|180,80
|88.257.197
|% 9,98
|
|UZERB
|243,20
|1.821.951
|% -9,93
|
|INGRM
|580,00
|11.316.610
|% -6,47
|
|DOCO
|3.555,00
|93.005.149
|% -4,64
|
|PAMEL
|129,50
|180.741.347
|% -2,78
|
|MARKA
|9,69
|16.975.377
|% -2,71
|
|THYAO
|208,90
|7.771.422.034
|% 7,85
|
|ASTOR
|71,20
|3.662.155.212
|% 7,15
|
|YKBNK
|13,27
|2.693.474.177
|% 2,23
|
|EREGL
|38,26
|2.647.269.355
|% 4,19
|
|KOZAL
|26,28
|2.410.598.027
|% 5,97
|
|YKBNK
|13,27
|2.693.474.177
|% 2,23
|
|ZOREN
|3,61
|508.681.126
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,68
|1.072.465.249
|% 3,78
|
|ISCTR
|14,30
|1.721.763.619
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,70
|257.638.606
|% 2,27
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0684
|26,0911
|% 0,78
|
|Euro
|28,4114
|28,4185
|% 1,02
|
|Sterlin
|32,9512
|33,1165
|% 0,57
|
|Frank
|28,8777
|29,0517
|% 0,26
|
|Riyal
|6,9321
|6,9668
|% 0,74
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-7,04
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.604
|5,68
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.613
|10.900
|-13,17
|
|Yarım
|5.158
|5.288
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.644
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30ISMEN
Yüzde 9.05 oranında artışla 68.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 672, 037 adet işlem
-
14:29YAYLA
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 011, 246 adet işlem
-
14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 85 artarak (% 3.94 ) 6, 648
-
14:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, ZOREN
-
14:28XU100
Endeks 5, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 92 üstünde . İşlem hacmi 62, 241.00 milyon TL de