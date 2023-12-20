***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.12.2023 13:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227321
BIST
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14:137.657
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -69,28
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1329,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0384
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1331,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0639
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8770
14:131.906,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.905,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.318.154
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.111
|% 9,92
|
|DERHL
|10,02
|3.909.554
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.724.604
|% -9,95
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|MRGYO
|6,29
|40.216.343
|% -9,89
|
|SAFKR
|34,34
|16.013.907
|% -9,39
|
|KBORU
|48,54
|1.587.360.508
|% -8,33
|
|KOZAL
|20,34
|647.856.850
|% -0,29
|
|TTKOM
|24,64
|542.646.797
|% 2,33
|
|EKGYO
|7,13
|534.821.135
|% 0,42
|
|ASTOR
|92,95
|521.747.187
|% 0,32
|
|BEGYO
|2,74
|468.042.101
|% -7,74
|
|EKGYO
|7,13
|534.821.135
|% 0,42
|
|ODAS
|8,89
|401.694.897
|% -0,56
|
|KOZAL
|20,34
|647.856.850
|% -0,29
|
|KBORU
|48,54
|1.587.360.508
|% -8,33
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1238
|29,1291
|% 0,13
|
|Euro
|31,8835
|31,8938
|% -0,21
|
|Sterlin
|36,7731
|36,9575
|% -0,37
|
|Frank
|33,6637
|33,8665
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7417
|7,7805
|% 0,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|953,35
|956,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,86
|1.206,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,04
|80,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,34
|2.034,55
|% 0,66
|