***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.12.2023 13:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227320
BIST
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14:157.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -67,79
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1529,1316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0392
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1531,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0658
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8770
14:151.906,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.906,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.461.264
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.122
|% 9,92
|
|ISBTR
|459.000,00
|918.000
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|3.909.824
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.901.513
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|236.389.904
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|3.811.496.985
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,82
|1.879.934.046
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,24
|1.842.604.517
|% 0,93
|
|YKBNK
|20,46
|1.711.572.602
|% -0,87
|
|EREGL
|42,16
|1.616.889.770
|% -2,54
|
|BEGYO
|2,73
|470.228.529
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,46
|1.711.572.602
|% -0,87
|
|ISCTR
|23,82
|1.879.934.046
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,11
|544.664.207
|% 0,14
|
|AKBNK
|39,24
|1.842.604.517
|% 0,93
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1238
|29,1291
|% 0,13
|
|Euro
|31,8835
|31,8938
|% -0,21
|
|Sterlin
|36,7655
|36,9499
|% -0,39
|
|Frank
|33,6653
|33,8681
|% -0,00
|
|Riyal
|7,7417
|7,7805
|% 0,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|954,12
|956,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,48
|1.207,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,11
|80,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,46
|2.033,74
|% 0,66
|