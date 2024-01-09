***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
09.01.2024 13:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ING Bank A.Ş. Promosyon Kampanyası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235867
BIST
'
16:417.735
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -83,92
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.734
En Yüksek
7.875
16:4129,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0695
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:4132,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0335
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:411.960,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.960,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MARKA
|42,90
|17.081.697
|% 10,00
|
|BURCE
|148,50
|124.268.522
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.474.536
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.306.472
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.616.505
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.471.328
|% -9,96
|
|FLAP
|11,14
|143.577.020
|% -8,31
|
|EBEBK
|65,20
|266.228.852
|% -7,52
|
|CVKMD
|386,25
|315.554.905
|% -7,21
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|242,30
|9.157.396.754
|% -0,12
|
|ISCTR
|25,34
|6.472.928.355
|% 0,16
|
|YKBNK
|22,64
|6.354.816.037
|% 2,91
|
|AKBNK
|40,84
|4.782.145.250
|% 0,99
|
|GARAN
|61,90
|2.977.164.631
|% -0,32
|
|YKBNK
|22,64
|6.354.816.037
|% 2,91
|
|ISCTR
|25,34
|6.472.928.355
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,06
|1.802.921.216
|% 1,51
|
|VAKBN
|15,44
|2.544.665.081
|% 3,62
|
|HLGYO
|2,62
|408.484.776
|% 7,38
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9351
|29,9400
|% 0,23
|
|Euro
|32,7864
|32,7977
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,9903
|38,1809
|% 0,02
|
|Frank
|35,0654
|35,2767
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9589
|7,9988
|% 0,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,24
|942,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,44
|989,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,82
|2.039,19
|% 0,66
|