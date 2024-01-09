***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
09.01.2024 13:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235864
BIST
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16:427.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,83
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.734
En Yüksek
7.875
16:4229,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0713
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:4232,8036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0394
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9071
En Düşük
32,6586
16:421.959,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,60
|Açılış
|: 1.959,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
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1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BURCE
|148,50
|123.864.751
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.071.701
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.449.260
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.299.067
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.608.106
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.092.098
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|142.776.190
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|265.844.686
|% -7,52
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|387,50
|314.369.699
|% -6,91
|
|THYAO
|242,70
|9.085.525.387
|% 0,04
|
|ISCTR
|25,36
|6.454.596.546
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,70
|6.303.068.656
|% 3,18
|
|AKBNK
|40,92
|4.736.995.454
|% 1,19
|
|GARAN
|61,95
|2.957.455.447
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,70
|6.303.068.656
|% 3,18
|
|ISCTR
|25,36
|6.454.596.546
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,08
|1.799.622.697
|% 1,76
|
|VAKBN
|15,44
|2.542.435.711
|% 3,62
|
|HLGYO
|2,62
|408.052.067
|% 7,38
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9353
|29,9439
|% 0,25
|
|Euro
|32,7824
|32,8148
|% 0,15
|
|Sterlin
|37,9703
|38,1607
|% -0,03
|
|Frank
|35,0491
|35,2602
|% -0,15
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|940,16
|942,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,93
|987,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,45
|% 0,66
|