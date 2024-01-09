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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

09.01.2024 13:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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BIST En Aktif Hisseler16:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 148,50 123.864.751 % 10,00  
MARKA 42,90 17.071.701 % 10,00  
KBORU 56,80 405.449.260 % 9,97  
HALKB 13,79 439.299.067 % 9,97  
AVHOL 32,94 359.608.106 % 9,95  
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16:42 Alış Satış %  
Dolar 29,9365 29,9418 % 0,24  
Euro 32,7915 32,8036 % 0,12  
Sterlin 37,9703 38,1607 % -0,03  
Frank 35,0491 35,2602 % -0,15  
Riyal 7,9598 7,9997 % 0,23  
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16:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 940,16 942,20 % 0,66  
Paladyum 984,93 987,59 % 0,66  
Brent Pet. 78,00 78,00 % 0,66  
Altın Ons 2.035,13 2.035,45 % 0,66  
Seans Raporu 16:42
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