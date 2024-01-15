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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

15.01.2024 19:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGROT 16,94 301.151.145 % 10,00  
IMASM 13,64 228.221.381 % 10,00  
EKOS 58,90 1.653.150.532 % 9,99  
ESCOM 46,46 37.903.944 % 9,99  
VKING 31,30 54.954.561 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,9322 30,0406 % -0,19  
Euro 32,7283 33,0165 % 0,18  
Sterlin 38,1130 38,3042 % -0,34  
Frank 34,9445 35,1550 % -0,65  
Riyal 7,9846 8,0246 % -0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,21 23,25 % 0,66  
Platin 913,43 916,36 % 0,66  
Paladyum 970,44 978,21 % 0,66  
Brent Pet. 78,13 78,13 % 0,66  
Altın Ons 2.054,61 2.054,90 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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