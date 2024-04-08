***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
08.04.2024 16:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270465
BIST
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16:439.747
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 127,99
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:4332,1149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0991
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:4335,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2914
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:432.407,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.407,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ODINE
|75,35
|423.073.181
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.729.786
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.155.867
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.264.421
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.337.210
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,95
|1.306.527.479
|% -9,96
|
|ONCSM
|178,80
|296.382.048
|% -4,89
|
|GENIL
|60,85
|231.452.200
|% -4,47
|
|VRGYO
|33,50
|258.804.857
|% -4,29
|
|REEDR
|50,45
|1.383.837.297
|% 6,17
|
|ASTOR
|98,95
|1.376.371.294
|% 5,83
|
|PEKGY
|8,95
|1.306.527.479
|% -9,96
|
|PGSUS
|866,00
|1.301.970.271
|% 2,06
|
|OBAMS
|48,18
|911.685.356
|% 2,95
|
|PEKGY
|8,95
|1.306.527.479
|% -9,96
|
|MOGAN
|18,07
|729.301.162
|% 9,98
|
|ODAS
|8,99
|356.567.522
|% 2,98
|
|HDFGS
|2,30
|70.266.082
|% 6,98
|
|CANTE
|18,38
|544.241.242
|% 2,51
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1021
|32,1149
|% 0,31
|
|Euro
|34,9981
|35,0439
|% 0,84
|
|Sterlin
|40,6262
|40,8299
|% 0,74
|
|Frank
|35,5300
|35,7081
|% 0,43
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,58
|27,62
|% 0,66
|
|Platin
|957,74
|959,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,87
|1.043,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,99
|90,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.329,85
|2.330,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:43
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16:58BAKAB
Yüzde 8.04 oranında artışla 46.78 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 346 adet işlem
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16:57HDFGS
Yüzde 6.98 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 564, 773 adet işlem
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 64 artarak (% 0.97 ) 8, 620
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, KENT, UZERB, BNTAS, TETMT, SAMAT, MEKAG, GOLTS, FLAP, MOGAN
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16:56
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