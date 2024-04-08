***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
08.04.2024 16:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270467
BIST
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16:449.748
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 128,78
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:4432,1168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1010
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:4435,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,3004
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:442.407,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.407,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ODINE
|75,35
|423.108.144
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.752.160
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.264.421
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.285.475
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.155.867
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.112.338
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.306.574.914
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,50
|297.820.469
|% -5,05
|
|THYAO
|309,00
|8.935.417.729
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,85
|4.555.082.950
|% 0,71
|
|TUPRS
|181,90
|3.447.213.665
|% 1,22
|
|VAKBN
|17,32
|3.127.857.126
|% 4,09
|
|YKBNK
|30,62
|3.018.124.244
|% 1,39
|
|ISCTR
|12,85
|4.555.082.950
|% 0,71
|
|VAKBN
|17,32
|3.127.857.126
|% 4,09
|
|ZOREN
|5,81
|995.319.406
|% 1,04
|
|EKGYO
|10,45
|1.682.338.871
|% 5,77
|
|HALKB
|16,55
|2.430.237.052
|% 9,97
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1021
|32,1149
|% 0,31
|
|Euro
|34,9981
|35,0439
|% 0,84
|
|Sterlin
|40,6311
|40,8347
|% 0,75
|
|Frank
|35,5300
|35,7081
|% 0,43
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,44
|27,47
|% 0,66
|
|Platin
|958,68
|961,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,67
|1.044,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,69
|90,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,63
|2.328,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
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16:56
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16:56
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