***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
08.04.2024 16:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Odea Bank A.Ş. Promosyon Kampanyası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270518
BIST
'
16:469.740
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 121,40
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:4632,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0721
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:4634,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2396
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:462.408,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,51
|Açılış
|: 2.408,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ODINE
|75,35
|423.273.914
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.798.066
|% 10,00
|
|MEGMT
|44,24
|261.014.020
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.157.277
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.333.750
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.127.150
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.307.000.352
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,50
|301.120.672
|% -5,05
|
|THYAO
|308,75
|8.965.326.953
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,80
|4.620.138.471
|% 0,31
|
|TUPRS
|181,80
|3.493.811.830
|% 1,17
|
|VAKBN
|17,29
|3.136.057.453
|% 3,91
|
|YKBNK
|30,56
|3.033.770.715
|% 1,19
|
|ISCTR
|12,80
|4.620.138.471
|% 0,31
|
|VAKBN
|17,29
|3.136.057.453
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,81
|997.882.680
|% 1,04
|
|EKGYO
|10,43
|1.688.792.664
|% 5,57
|
|HALKB
|16,54
|2.432.740.231
|% 9,90
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0618
|32,0723
|% 0,18
|
|Euro
|34,9373
|35,0217
|% 0,77
|
|Sterlin
|40,6327
|40,8363
|% 0,76
|
|Frank
|35,5261
|35,7042
|% 0,42
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,38
|27,42
|% 0,66
|
|Platin
|956,86
|958,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,77
|1.039,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,52
|90,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.324,24
|2.324,57
|% 0,66
|