***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
07.10.2020 16:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA+ olan uzun vadeli ulusal notu AAA olarak revize edilmiş,
A1+ olan kısa vadeli ulusal kredi notu aynen teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879191
BIST
16:171.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:177,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0710
|Açılış
|: 7,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:179,2666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1145
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:17477,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,76
|Açılış
|: 477,58
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:15
|DAGHL
|9,24
|8.419.725
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.055.273
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.161.284
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.338.051
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.839.402
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.379.428.841
|% -1,55
|
|ODAS
|3,37
|1.199.632.987
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|811.956.047
|% 0,16
|
|SISE
|6,81
|683.029.622
|% -0,58
|
|PETKM
|4,36
|590.794.903
|% 1,40
|
|ODAS
|3,37
|1.199.632.987
|% 3,06
|
|GARAN
|7,00
|1.379.428.841
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.161.284
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|456.538.425
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|312.111.114
|% 4,35
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8652
|7,8688
|% 0,91
|
|Euro
|9,2566
|9,2666
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,1110
|10,1617
|% 1,04
|
|Frank
|8,5532
|8,6048
|% 1,11
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,93
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|7,67
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.147
|3.225
|-0,29
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|-0,14
|
|Çeyrek
|763
|780
|-0,08
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,77
|
Seans Raporu
16:15
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