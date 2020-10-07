***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA+ olan uzun vadeli ulusal notu AAA olarak revize edilmiş,A1+ olan kısa vadeli ulusal kredi notu aynen teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879192BIST