***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
07.10.2020 16:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA+ olan uzun vadeli ulusal notu AAA olarak revize edilmiş,
A1+ olan kısa vadeli ulusal kredi notu aynen teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879192
BIST
16:161.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:167,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:169,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1144
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:16477,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,96
|Açılış
|: 477,78
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:16
|DAGHL
|9,24
|8.420.649
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.220.478
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.200.182
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.338.051
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.844.903
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.380.144.226
|% -1,41
|
|ODAS
|3,36
|1.199.869.421
|% 2,75
|
|ASELS
|18,58
|813.540.258
|% 0,22
|
|SISE
|6,80
|691.609.987
|% -0,73
|
|PETKM
|4,36
|591.080.216
|% 1,40
|
|ODAS
|3,36
|1.199.869.421
|% 2,75
|
|GARAN
|7,01
|1.380.144.226
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.220.478
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|456.763.733
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|312.561.013
|% 4,35
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8659
|7,8680
|% 0,90
|
|Euro
|9,2595
|9,2665
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,1079
|10,1586
|% 1,01
|
|Frank
|8,5517
|8,6033
|% 1,09
|
|Riyal
|2,0908
|2,1013
|% 0,90
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,75
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,40
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.151
|3.229
|3,73
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|1,81
|
|Çeyrek
|764
|781
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,60
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:30CMBTN
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 135.00 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 095 adet işlem
-
16:28CMBTN
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 136.30 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 715 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 79 kaybederek (% -0.17 ) 1, 053
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, EMNIS, ESCOM, ORMA, PENGD, EGCYO, DAGHL, UZERB, ATSYH, FORMT
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, BMELK, KSTUR, MERIT, SANFM, MRSHL, ROYAL, TKURU