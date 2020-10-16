***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
16.10.2020 14:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından (YLB) Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan İş Faktoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu AA- olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882158
BIST
15:471.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
15:477,9573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9573
En Düşük
7,9127
15:479,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
15:47487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 487,77
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DAGHL
|17,71
|35.865.819
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.207.171
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.580.201
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|CEOEM
|8,95
|50.510.017
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.070.494
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|946.792.022
|% 1,04
|
|PETKM
|4,73
|774.219.040
|% 0,64
|
|KERVT
|7,71
|508.026.080
|% 2,53
|
|GARAN
|7,07
|478.489.051
|% 0,86
|
|TUPRS
|82,65
|463.080.265
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,85
|431.407.856
|% 6,94
|
|IHLGM
|1,72
|354.114.964
|% 8,18
|
|TSKB
|1,24
|223.723.415
|% 5,08
|
|EKGYO
|1,94
|359.235.845
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,63
|280.306.571
|% 3,16
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9528
|7,9573
|% 0,31
|
|Euro
|9,3340
|9,3378
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,2390
|10,2903
|% 0,21
|
|Frank
|8,6748
|8,7271
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1136
|2,1242
|% 0,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-2,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.207
|3.287
|22,14
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|10,72
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,05
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,38
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:00SNGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 408, 654 adet işlem
-
15:59GUBRF
Yüzde 4.15 oranında artışla 35.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 326, 258 adet işlem
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 94 artarak (% 0.53 ) 1, 307
-
15:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, IHLGM, TSKB
-
15:58XU100
Endeks 1, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 12, 424.00 milyon TL de