***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş tarafından (YHP) Yapı Kredi Portföy Py Para Piyasası Özel Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu AA (Trk) olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A-1+ (Trk) olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977750BIST