***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
15.11.2021 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş tarafından (YHP) Yapı Kredi Portföy Py Para Piyasası Özel Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu AA (Trk) olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A-1+ (Trk) olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977750
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0288
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0918
En Düşük
10,0421
18:0511,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0534
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,4908
En Düşük
11,4245
18:05605,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,91
|Açılış
|: 605,60
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
606,05
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0821
|10,0866
|% 0,29
|
|Euro
|11,4749
|11,4895
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,4941
|13,5618
|% 0,36
|
|Frank
|10,8634
|10,9288
|% 0,36
|
|Riyal
|2,6810
|2,6945
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,53
|
|Altın Gr.
|605
|605
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|0,01
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR